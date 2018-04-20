(ÖZEL) Derbideki olayların şüphelileri böyle tespit ediliyor…

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-DERBİ maçta çıkan olaylarda polis ekipleri 873 kameranın 4 saatlik görüntüsünü inceleyerek sahaya yabancı madde atan 36 kişi olduğu belirlendi, 20 kişinin kimliği tespit edildi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci müsabakasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçı sırasında yaşanan olaylar ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını dün geceden beri aralıksız olarak çok yönlü sürdürüyor.

873 KAMERANIN KAYDETTİĞİ YAKLAŞIK 210 BİN DAKİKA GÖRÜNTÜ

Derbi maçta yaşanan olayla ilgili stadyum ve çevresinde bulunan 873 kameranın, stadyuma girişlerin yapılmaya başlandığı 17.30'dan maç sırasında olayların gerçekleştiği saate kadar yaklaşık 4 saatlik 210 bin dakikayı aşan görüntüsü saniye saniye inceleniyor.

20 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, 9'U GÖZALTINDA

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalarda sahaya yabancı madde atığı belirlenen 36 kişinin 20'sinin kimliği tespit edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili bu saate kadar 9 kişiyi gözaltına aldı.

TRİBÜNDEKİ DAVRANIŞLARI MERCEK ALTINDA

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, derbi maçta yaşanan olayla ilgili maç öncesi, maç sırası ve sonrasındaki kamera görüntülerini dakika dakika inceledi. Ekipler öncelikle kamera kayıtlarından, yabancı maddesinin sahaya hangi tribünden atıldığını belirledi. Buna göre, tribünde bulunan herkesin el hareketleri ve davranışları tek tek inceleme altına aldı. Sahaya yabancı madde atan kişilerin görüntülerden tespit edilmesinin ardından ise polis ekipleri, şüphelilerin tribünde oturduğu koltukların maç başlamadan yaklaşık 4 saat öncesine kadarki kamera kayıtlarını incelemeye alarak şüphelileri tespit etti.

MAÇTAN ÖNCE NELER YAPTIKLARI İNCELENİYOR

Polis ekipleri, stadyum kameralarından yaptıkları inceleme sonucunda sahaya yabancı madde attığını tespit ettiği kişilerin, maç başlamadan önce stadyum içinde neler yaptıklarını da inceledi. Bu incelemede şüpheliler arasında herhangi bir bağ olup olmadığı, tribünde birbirleriyle irtibat halinde olup olmadıkları, birbirleri arasındaki koltuk mesafesi ve koltuk sıraları belirlendi.

ELEKTRONİK KARTTAN KİMLİK KARŞILAŞTIRMASI

Ayrıca yapılan incelemelerde elektronik kart ile stadyuma giriş yapan şüphelilerin, tribündeki yerini almadan önce neler yaptıklarını belirleyerek elektronik kart bilgilerinden şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti.

MAÇ ÖNCESİNDEN GERİYE DÖNÜK DETAYLI SOSYAL İNCELEME

Polis ekipleri, yapılan geriye dönük kamera kayıtları incelenmesiyle şüphelilerin arasında herhangi bir bağ olup olmadığı, şüphelilerin stadyuma gelişleri, maç öncesinde aralarındaki bağlantı, şüphelilerin daha önce herhangi bir spor müsabakasında benzer durum yaşayıp yaşamadıkları gibi pek çok yönden detaylı bir araştırma sürdürüyor.



