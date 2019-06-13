Özel çocukların yetiştirdikleri fideler satılıyor

MUŞ'ta özel eğitim ve uygulama merkezinde eğitim gören, zihinsel ve bedensel engelli öğrencilerin sınıflarda plastik bardaklarda yetiştirdikleri domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerinin satışı yapılıyor.

Ali Kuşçu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören zihinsel ve bedensel engelli öğrencilere tarımsal faaliyeti öğretmek için sebze ve meyve yetiştiriciliği atölyesi kuruldu. Okulda kurulan atölyede plastik bardaklara domates, biber, patlıcan, salatalık tohumları ekildi. Öğretmenlerinin desteğiyle tohumların bakımını da üslenen çocuklar, yaklaşık 4 bin 500 adet sebze fidesi yetiştirmeyi başardı. Plastik bardaklarda yetiştirilen fidelerin 500'ünü okul bahçesine diken öğrenciler, kalan 4 bin adedini satışa çıkardı. Tanesi 1,5 liradan satılan fideler kısa sürede tükendi. Okul Müdürü Serdar Koç, sebze ve meyve yetiştiriciliği atölyesiyle öğrencilerin tarımsal faaliyeti uygulayarak öğrendiklerini söyledi. Plastik bardaklara ektikleri tohumları yetiştiren öğrencilerin kendilerini ifade etmesini de sağladıklarını vurgulayan Serdar Koç, satıştan elde ettikleri gelirle atölyede yeni ürünler üretmek için malzeme alacaklarını kaydetti.

Yetiştirdikleri fideleri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen öğrenciler, okulun bahçesine diktikleri fidelerin bakımını da kendilerinin yapacağını söyledi. Özel öğrencilerin yetiştirdiği sebze fidelerini alan Maşallah Kandemir, "Okula katkı sağlamak amacıyla bu yıl fideleri okuldan aldık. Fidelerin özel çocuklarımızın el emeği ile yetiştirilmelerinden dolayı duygulandık, sevindik ve buradan almayı tercih ettik. Esnafın yetiştirdiği fidelere göre burada yetiştirilen fideler çok daha iyi" dedi.



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