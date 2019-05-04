Özel çocuklar organik tarım yapacak

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde zihinsel engeli olan ve otizm sendromu bulunan gençler organik tarım faaliyetlerine katılacak. Nar Taneleri Eko Çiftlik ve Sosyal Yaşam Merkezi tarafından hazırlanan projenin Türkiye’de bir ilk olduğu belirtilirken, çocuklar ağaç ev atölyelerinde kurslara katılacak ve en az 10 engelli genç merkezde istihdam edilecek.Narlıdere Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahilevleri'ndeki 8 bin metrekare alan içinde kurulan Nar Taneleri Eko Çiftlik ve Sosyal Yaşam Merkezi, temmuz ayından itibaren faaliyete geçecek. Her biri 40'ar metrekare büyüklüğündeki 6 ağaç evden yapılmış atölyede kurslara katılan zihinsel engelli ve otizmli çocuklar, organik tarım faaliyetinde bulunacak. Ürettikleri ürünleri sergileyecek olan çocuklar hem satıştan gelir elde edecek hem de yaşam merkezindeki kafede istihdam edilecek.TEMMUZ AYINDA FAALİYETE GEÇECEKProje sahibi olduklarını belirten Narlıdere Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Besim Toker, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Narlıdere Belediyesi destekleri ile kurulacak merkezde tamamı ağaç evlerden oluşan 6 atölye, 1 amfi tiyatro, 1 satış büfesi, 1 kafeterya ve evcil hayvan barınakları bulunacağını söyledi. Merkezde, organik tarım ve ekoterapi faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirten Toker, farkındalık yaratmak için merkezin okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin ziyaretine açık olacağını dile getirerek şunları anlattı: "Nar Taneleri Eko Çiftlik ve Sosyal Yaşam Merkezi projemiz geçen yıl İzmir Kalkınma Ajansı'ndan onay alan tek sivil toplum projesi oldu. Engelli çocukların sağlıklı beslenmeleri, doğayla iç içe olmaları, çalışmaları ve tarımsal üretime katılmaları hedefleniyor. En az 10 engelli çocuk çalışacak. 100 metrekare büyüklüğünde kafeterya olacak. Çocuklar evcil hayvanlarla birlikte zaman geçirebilecek. Örneğin keçi sütü, peynir, turşu, yoğurt, yumurta ve taze sebzeler satılacak. Projenin tahminen temmuz ayında faaliyete geçmesini bekliyoruz. İzmir'de normal gelişim gösteren ilk ve ortaokul öğrencileri de gelip birlikte faaliyetlere katılacak. Hem eğitimde bütünleştirme modeli uygulanacak hem de farkındalık yaratılacak. Yurt genelinde çocuklarımızın görmesi gereken ilk 10 yerden biri olmasını istiyoruz."PROJE ORTAĞI KÖY KOOPİzmir Kalkınma Ajansı ile 3 Aralık 2018 tarihinde imzalanan sözleşme ile yürürlüğe giren Nar Taneleri Eko Çiftlik ve Sosyal Yaşam Merkezi projesine en büyük desteği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer öncülüğünde İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Köy Koop'un verdiğini söyleyen Besim Toker, sözlerine şöyle devam etti: "Neptün Soyer, projemize başından beri sahip çıkıyor. Kısa zaman içinde onlarla proje ortaklığı sözleşmesi imzalayacağız. Köy Koop projenin ortağı olacak. Böylece Avrupa'nın en modern engelli ve ekolojik yaşam kampüsü projemiz daha da güçlenmiş oldu. Biz eğitimciyiz, engelli çocuklarla yıllardır çalışıyoruz. Ama ekoterapi, organik tarım nasıl yapılır, ağaç nasıl dikilir, hayvan bakımı nasıl yapılır bilmediğimiz için bizi yönlendirecek profesyonel ekibe ihtiyacımız vardı. Neptün Hanım imdadımıza yetişti. Önümüzdeki süreçte bir hayırseverin katkısıyla, aynı araziye bir eğitim merkezi yapılacak. Burada 14 suit oda var. Odalarda uluslararası engelli turizmine destek amacıyla engelli bireyler ve ailelerinden oluşan 40 kişinin konaklamasını hedefliyoruz. Gündüz saatlerinde çocuklar özel eğitim desteği alıp faaliyetlere katılırken aileleri için de geziler düzenleyeceğiz. Dünyada bunun örneği yok. Engelli çocuklarımıza, ekolojiye duyarlılığı ve desteklerinden dolayı Neptün Soyer'e şükranlarımızı sunarız."

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