Son Dakika
Özel çocuklar, Aksaray'a sessiz kalmadı
ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik sosyal destek programları uygulayan Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'sinde müzik ve dans derslerine birlikte katılan down sendromlu, otizmli çocuklar, Aksaray'da özel eğitim öğrencilerine...
GENEL 08.11.2019, 16:41
ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik sosyal destek programları uygulayan Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'sinde müzik ve dans derslerine birlikte katılan down sendromlu, otizmli çocuklar, Aksaray'da özel eğitim öğrencilerine yaşatılanlara karşı "Aksaray'a sessiz kalma" diye haykırdı.
Engelsiz Kafe, Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın ortak çalışmasıyla Nisan 2015'te hizmete açıldı. Farklı engel gruplarına ve engelli bireylerin ailelerine yönelik farklı içeriklerde destek programları uygulayan, izci kampından gezilere gündelik hayata dair çalışmaların gerçekleştirildiği Engelsiz Kafe'nin dans ve müzik dersine, down sendromlu ve otizmli çocuklar birlikte katılıyor. Derslerde oldukça eğlenen özel çocuklar, haftayı down sendromlu arkadaşları Mustafa Talha Uranlı'nın önerisiyle farklı bir şekilde kapattı. Talha ve arkadaşları, Aksaray'da özel eğitim öğrencilerinin yaşadıklarına karşı 'Aksaray'a sessiz kalma' diyerek, seslerini yükseltti.
Açıldığı günden bu yana farklı engel gruplarına yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafe, Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından kuruldu. Çam ağaçlarıyla kaplı bu alan sadece özel bireylerin kullanımı değil, onların gündelik yaşam içinde var olmalarını, birlikte bir şeyleri başardıklarını hissetmelerini sağlamak için herkese kapılarını açtı. Aynı zamanda Antalya'nın ilk glutensiz mutfağının da bulunduğu Engelsiz Kafe, mavi bayraklı plaja da sahip.
Engelsiz Kafe, Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın ortak çalışmasıyla Nisan 2015'te hizmete açıldı. Farklı engel gruplarına ve engelli bireylerin ailelerine yönelik farklı içeriklerde destek programları uygulayan, izci kampından gezilere gündelik hayata dair çalışmaların gerçekleştirildiği Engelsiz Kafe'nin dans ve müzik dersine, down sendromlu ve otizmli çocuklar birlikte katılıyor. Derslerde oldukça eğlenen özel çocuklar, haftayı down sendromlu arkadaşları Mustafa Talha Uranlı'nın önerisiyle farklı bir şekilde kapattı. Talha ve arkadaşları, Aksaray'da özel eğitim öğrencilerinin yaşadıklarına karşı 'Aksaray'a sessiz kalma' diyerek, seslerini yükseltti.
Açıldığı günden bu yana farklı engel gruplarına yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafe, Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından kuruldu. Çam ağaçlarıyla kaplı bu alan sadece özel bireylerin kullanımı değil, onların gündelik yaşam içinde var olmalarını, birlikte bir şeyleri başardıklarını hissetmelerini sağlamak için herkese kapılarını açtı. Aynı zamanda Antalya'nın ilk glutensiz mutfağının da bulunduğu Engelsiz Kafe, mavi bayraklı plaja da sahip.
23°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 08 Kasım 2019
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:34
|Akşam
|17:59
|Yatsı
|19:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5