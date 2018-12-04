Özdilek'e çağrı: Myrleia'yı AVM değil müze yap, adını ölümsüzleştir

BURSA Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, Mudanya’da bir kısmı ortaya çıkarılan Myrleia Antik Kenti üzerine yapılan alışveriş merkezini açan Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek’e, “Saygıdeğer işadamımız adını ölümsüzleştirmek ve asırlar boyunca anılmak istiyorsa, AVM ısrarından vazgeçsin ve kendi adıyla anılacak açık hava müzesini Mudanya’ya, Bursa’ya, Türkiye’ye hatta dünyaya miras bıraksın” çağrısında bulundu. Başkan Altun, yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Saygıdeğer işadamımız istediği her yerde bir değil, yüzlerce alışveriş merkezi açabilir. Ama toprağın altında kalan Myrleia Antik Kenti’ni başka yerde bulma ya da yeniden kurma şansımız yok. Zeugma ve Hatay’dan sonra Türkiye’nin en değerli mozaikleri Myrelia’da bulundu. Kazılar devam ettikçe, alan genişledikçe kim bilir daha ne hazineler, ne zenginlikler bulunacak. Yine antik limanda derine inildikçe, belki de her katmanda ayrı bir tarih ve kültürlerle karşılaşacağız ve Troya benzeri bir açık hava müzesi ortaya çıkacak. İşadamımız adını ölümsüzleştirmek ve asırlar boyunca anılmak istiyorsa, AVM ısrarından vazgeçsin ve adıyla anılacak müzeyi Mudanya’ya, Bursa’ya, Türkiye’ye hatta dünyaya miras bıraksın.”

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