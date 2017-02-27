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Özdereliler'e Akdeniz foku sürprizi

İZMİR'in Menderes İlçesi'ne bağlı Özdere Mahallesi'nde, uyumak için sahildeki kayalıklara çıkan Akdeniz foku, ilgi odağı oldu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri, foka dokunmak isteyenleri uyardı. Kuşadası...

Özdereliler'e Akdeniz foku sürprizi
İZMİR'in Menderes İlçesi'ne bağlı Özdere Mahallesi'nde, uyumak için sahildeki kayalıklara çıkan Akdeniz foku, ilgi odağı oldu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri, foka dokunmak isteyenleri uyardı.
Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı, Menderes'in Özdere mevkisinde kayalıklara bir Akdeniz foku gelmesi üzerine, Kuşadası'nda faaliyet gösteren EKODOSD üyelerine bilgi verdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, beraberindeki bir ekiple bölgeye gidip, foku korumak için güvenlik şeridiyle çevirip, dokunmak isteyen vatandaşları uyardı. Buna rağmen sahile akın eden Özdereliler, cep telefonlarıyla, kayalıkların üzerinde dinlenip, uyuyan Akdeniz fokunu görüntüleyebilmek için adeta birberleriyle yarıştı.
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kayıklarda hareketsiz duran fokun herhangi bir sıkıntısı olmadığını belirtip, "Sadece uyumak için burayı tercih ettiğini belirledik. 'Gidip başını okşamak istiyorum' diyenleri, böyle bir müdahalede bulunmamaları, ona köpek gibi davranılmaması, bunun çok tehlikeli olabileceği konusunda uyardık. Onlara Akdeniz foklarıyla ilgili bilgi verdik. Akdeniz foklarının yaşam alanı olan Ege kıyılarının korunmasının önemini anlattık" dedi.
Akdeniz foklarının nesli tehlike altında bulunan memeliler arasında olduğuna dikkati çeken Bahattin Sürücü, "Dünyada 600-700 civarında bireyi kalan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli kritik derecede tehdit altında olan Akdeniz foklarının, araştırmalara göre kıyılarımızda 100 kadarının kaldığı tahmin edilmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda Kuşadası'nın kent içindeki kayalıklarında bulunan mağaralarda 3 Akdeniz fokunun varlığı tespit edilmiştir" diye konuştu. Akdeniz foku geçen 4 Şubat'ta da bölgedeki bir tekneye çıkıp, uyumuştu.

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