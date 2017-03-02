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Özayların acı günü

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), () - ÜNLÜ oyuncu Gupse Özay'ın amcası, çevre davalarıyla tanınan avukat Senih Özay'ın kardeşi olan ve dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Haşim Özay'ğın cenazesi, Manisa'nın Salihli ilçesinde...

Özayların acı günü

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), () - ÜNLÜ oyuncu Gupse Özay'ın amcası, çevre davalarıyla tanınan avukat Senih Özay'ın kardeşi olan ve dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Haşim Özay'ğın cenazesi, Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.
İzmir'de açtığı çevre davaları ile tanınan avukat Senih Özay'ın kardeşi olan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden fotoğraf tutkunu Mehmet Haşim Özay, Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Senarist, oyuncu, yönetmen ve yapımcı Gupse Özay'ın da amcası olan Mehmet Haşim Özay, Küçük İmam Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çapaklı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.
Evli ve iki çocuk babası Mehmet Haşim Özay'ın cenaze törenine CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, kardeşleri Senih Özay ve Levent Özay ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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