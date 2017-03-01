Özay Gönlüm, ölüm yıl dönümünde anıldı

TÜRK Halk Müziği'nin unutulmaz ismi Özay Gönlüm, ölümünün 17'nci yıl dönümünde memleketi Denizli'de anıldı.Denizlili halk ozanı Özay Gönlüm'ün ölümünün 17'nci yıl dönümü nedeniyle Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda anma töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kızlıcabölüklüler Platformu Başkanı Osman Erkli öğrenciler ve kent sakinleri törene katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Ardından Denizli ve Ege ezgilerini tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtan Gönlüm'ün, Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önünde bulunan heykeline çelenk konuldu.Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, ömrü boyunca gönüllere seslenen, Anadolu kültürünün yaşatılması için mücadele eden halk müziği ekolü Gönlüm'ü sevgi, saygı ve rahmetle andığını söyledi. Derlemeleri ve renkli kişiliğiyle Özay Gönlüm'ün ülkeye mal olmuş bir sanatçı olduğunu vurgulayan Zolan, "Yaşamının büyük bir bölümünü Türk halk müziğine adayan unutulmaz sanatçımız Özay Gönlüm, Yaren'i, eserleri ve Denizli şiveli türküleri ile kentimizi ve ülkemizi tüm dünyaya tanıtmıştır. Onun memleket sevdası eserlerine de yansımıştır. Türk halk müziğine binlerce eser kazandıran sanatçımızın eserlerini gelecek nesillere aktarmak en büyük görevlerimizdendir" dedi.Kızılcabölüklüler Platformu Başkanı Osman Erkli ise "Büyük ustayı ölümünü 17'nci yılında rahmetle anıyoruz. Özay Gönlüm büyük bin halk ozanı olmasının yanında iyi bir derlemeciydi. Yaptığı çalışmalarla Ege şivesi ile Ege Bölgesinin tanıtımında büyük rol oynamıştır" diye konuştu.Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu, Özay Gönlüm için bugün saat 20.00'de, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ustaya Saygı programı kapsamında konser verecek.

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