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Ozan Arif'in cenazesi evine getirilip, helallik alındı

SAMSUN’da 3 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ozan Arif olarak tanınan halk ozanı ve bestekar Arif Şirin’in (69), cenazesi son kez evine getirildi. Burada dua edilip yakınlarından helallik alındı. Samsun Ondokuz Mayıs...

Ozan Arif'in cenazesi evine getirilip, helallik alındı
SAMSUN’da 3 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ozan Arif olarak tanınan halk ozanı ve bestekar Arif Şirin’in (69), cenazesi son kez evine getirildi. Burada dua edilip yakınlarından helallik alındı.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören halk ozanı ve bestekar Ali Şirin, 3 gün önce saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti. Şirin’in cenazesi bugün Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’ndeki evinden uğurlandı. Şirin’in evine Türk bayrağı asılırken tabutunun üzeri de Türk bayrağı ile kaplandı. Evinin önünde Kuran-ı Kerim okunup dua edildi, yakınlarından ve sevenlerinden helallik alındı. Bu sırada sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Cenazesi daha sonra cenaze aracına taşınarak törenin düzenleneceği Büyük Cami'ye götürüldü.
Ozan Arif, Giresun'un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen, eski adı ile Hapu köyünde 1949'da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun`da bitirdi. 1970'de başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun'un Devgeriş köyünde 5 yıl öğretmenlik, 4 yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere 9 yıl hizmet verdi. 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı. Güzel sanatlara yeteneği, şiire ilgisi ve özellikle şairliğe olan kabiliyetinden dolayı okul çağlarında şiir ve resim dallarında birincilikler ve ödüller almaya başlayan Ozan Arif`in başarıları, hayatının ileriki yıllarında yöresel sınırları aşıp Türkiye genelinde de devam etti. Birçok şiir ve halk edebiyatı yarışmalarında üstün başarı gösteren Ozan Arif`in Türk Halk Edebiyatı`nın şiir, atışma, muamma, irticalen şiir söyleme, lebdeğmez (dudakdeğmez), güzelleme ve diğer dallarında çeşitli tarihlerde aldığı Türkiye birincilikleri, sertifikalar ve ödüller vardır. Bunların yanında Konya`da Türkiye Aşıklar Bayramı`nda değişik yıllarda, değişik dallarda birincilikler elde eden Ozan Arif, yine Konya Aşıklar Bayramı`nda 1976, 1977 ve 1978 yıllarında her dalda altın madalya kazanmıştır.

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