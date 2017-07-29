Öz Orman İş Sendikası; Orman yangınlarının günlerce sürmesinin nedeni personel eksikliği

İZMİR'de günlerce süren ve büyük alanların yok olmasına neden olan orman yangınlarının personel eksikliği nedeniyle zamanında söndürülemediği öne sürüldü. Öz Orman İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hamiyet Boyacı, 2014 yılından beri emekli olan personelin yerine yenilerinin alınmadığına dikkat çekerken, "Eskiden 5 personelle giden arazözler 2-3 personelle gider oldu. 50 saat uyumayan çalışanlar var, büyük yorgunluk yaşanıyor" dedi.Menderes'te geçen 1 Temmuz'da, kırık cam parçalarının mercek görevi görmesi nedeniyle çıkan orman yangınında, 1000 hektarlık orman alanı ile 200 dönüm tarım arazisi kül oldu. Kentin en gür ormanlarının bulunduğu, 'İzmir'in akciğerleri' kabul edilen alan kara kabusa döndü. Bayındır'da da 25 Temmuz salı günü başlayan 500 hektarlık alanı küle çeviren orman yangının genişlemesi, ancak 18 Temmuz Cuma günü durduruldu. Yangının tehdit ettiği iki köydeki yaşlı, engelliler, kadın ve çocuklar, tedbir için Turgutlu ilçe merkezine götürüldü. Zorlu arazi koşulları ve sert esen rüzgarın da etkisiyle, her iki yangının da kısa sürede söndürülememesi dikkat çekti.SENDİKA BAŞKANINDAN ELEMAN YETERSİZLİĞİ ÇIKIŞIÖz Orman İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hamiyet Boyacı, İzmir'in en güzel ormanlarının yok olduğu iki yangının söndürme çalışmalarının uzun sürmesi konusunda, farklı bir noktaya dikkat çekti. 2014 yılından beri emekli olan personelin yerine yenilerinin alınmadığını söyleyen Hamiyet Boyacı, şu iddialarda bulundu:"Ekipmanlarımız çok iyi, ancak işçi sayısı az. Yangınlara havadan müdahale ediliyor. Eskiden işçiler 2-3 grup halinde çalışıyordu. Şimdi ise, 1 grup 3 gündür görevde, takviye ekipler geliyor ama gelen elemanda performans düşüklüğü görülüyor. Yer ekipleri eskisi gibi değil. Önceki yıllarda arazözlerde 5 kişi yangına giderdi. Şu anda bazılarının 2 kişiyle yola çıktıkları bile oluyor. Arazözlerde, hortumcu, tabancacı ayrıydı. Şimdi suyu basacak adam arazözün başında kalıyor, hortum mesafesi uzun oluyor. Hortumlar taşınmıyor, eleman yorgun. 50 saat uyumayan adamdan nasıl performans bekliyorsunuz? İnsan vücudunun dayanma durumunu belli. Bu durum kesinlikle eleman eksikliğinden kaynaklanıyor. Ekipmanlar var ama eleman az, ekipmanı kullanacak eleman, yok denilecek kadar az. 2014 yılında bizim 1875 üyemiz vardı, şimdi bu sayı 1445'lere indi. Bu da gerçeği gözler önüne seriyor."

FOTOĞRAFLI