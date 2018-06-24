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Oyunu kullanmaya giderken bayıldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 116 bin 821 seçmenin çoğu 27'nci dönem milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçmek için sabahtan itibaren sandık başlarına gitti. Oylamanın başladığı saat 08.00'den itibaren daha çok yaşlılar sandık...

Oyunu kullanmaya giderken bayıldı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 116 bin 821 seçmenin çoğu 27'nci dönem milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçmek için sabahtan itibaren sandık başlarına gitti.
Oylamanın başladığı saat 08.00'den itibaren daha çok yaşlılar sandık başına gitti. Yaşlı ve engelliler yakınlarının ve görevlilerin yardımıyla oylarını kullanabildi. Oy kullanmaya kimileri bisiklet, motosiklet ve tekerlekli sandalyeyle taşındı.
Turgutlu Lisesi'ne oyunu kullanmaya gelen bir kadın seçmen, aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Yakınlarının müdahalesiyle kendine gelen kadın seçmen, oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.
Öte yandan, Kula ilçesindeki 1 seyyar sandıkla, hastalar evlerinde oylarını kullandı.

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