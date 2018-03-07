Oyuncu Zeynep Beşerler'den organ bağışı çağrısı

DÜNYA Böbrek Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen panele katılan İzmirli oyuncu Zeynep Beşerler, organ bağışı konusunda kadınlara çağrı yaptı.Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya Böbrek Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Böbrekler ve Kadın Sağlığı konulu 'Dahil ol, değer ver, güçlendir' temalı panel düzenlendi. Çocuk nefroloğu ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sevgi Mir'in moderatörlüğünü yaptığı panele, oyuncu Zeynep Beşerler konuşmacı olarak katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, doktorlar ve çok sayıda hastane çalışanının izlediği panelde, oyuncu Zeynep Beşerler, organ nakli üzerine yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Organ bağışı ve spor aktivitelerinin bir araya getirilmesi için projeler geliştirdiğini anlatan Beşerler, "Yelken yarışları ile organ bağışı anlayışını birleştirmek istedim ve 'Hayata yelken aç' dedik. Organ nakilleri için her yıl nisan, mayıs aylarında bu yarışları düzenliyoruz. Çok katılım oluyor ve organ bağışına destek veriyoruz" dedi.Anne olduktan sonra hayata bakışının değiştiğini söyleyen Zeynep Beşerler, "Annelik gerçek anlamda hayata karşı direnç geliştirmenizi sağlıyor. Toplumdaki her şey kadında başlar, kadında biter. Kadın varsa eğitim var. Eğitim varsa kadın var. Kadının eğitimi ve toplumdaki yeri önemli. Elimizden geldiğince ünlüleri de organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Organizasyonlara davet ediyoruz ama çalışmalar artmalı. Tek başımıza bir şey yapamayız. Bunun için birlik önemli. Bir türlü fırsat olmadığı için organlarını bağışlayamayanların sayısı artarken organ beklerken hayatını kaybedenler var. Bu çok acı. Kadınların bu konudaki duyarlılığı yüksek ama daha da artmalı" diye konuştu."KADINLAR BÖBREKLERİNİ KORUMALI"Bu yıl ilginç bir tesadüf ile 13 yıldır martın ikinci haftası kutlanan Dünya Böbrek Günü ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün aynı güne denk geldiğini ifade eden Prof. Dr. Sevgi Mir ise, tek bir yıl ve tek bir günün kadınlara yetmediğini belirterek şunları söyledi:"2018 yılında bütün dünya ezilen kadına karşı ortak bir tavır sergilemeye başladı. Kadın ölümlerinde Ege Bölgesi ve İzmir ne yazık ki ön sıralarda geliyor. Konuşmaktan çok yapma eylemine geçmeli. Karşınızdakinin neyi hissettiğini anlamanız lazım. Türkiye'de 9 milyon böbrek hastası var. Dünyada da kadın ölümlerinin 8'inci sırasında böbrek hastaları var. Dünyada 600 bin kadın böbrek hastalığından ölüyor. Buna erkekleri de eklediğinizde sayılar yükseliyor. Böbrekler hasta olmadan da kadınların böbreklerini koruması lazım. Spor ve çok su içmek önemli. Bu bölgede tuz tüketimi oldukça fazla."İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da İzmir'de tuz tüketiminin azaltılması için çalışmalar yaptıklarını ancak üzülerek hala lokantalarda tuzluk gördüğünü ifade etti. Emekli çocuk doktoru olduğunu belirten Kocaoğlu, "Böbrek konusunda 14 yıldır Eşrefpaşa Hastanesi aracılığıyla farkındalık yaratmak istiyorum. Kadınlarımız çok paylaşımcıdır. Burada konuşulanlar mutlaka geniş bir kitleye yayılır. İleride kadınlar günü diye bir günün olmamasını diliyorum. İnşallah insan günü olur. Kadınları bilgilendirirken toplumu ikiye bölmemeli" dedi.Panele katıldığı için oyuncu Zeynep Beşerler'e teşekkür eden Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ve Prof. Dr. Sevgi Mir, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

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