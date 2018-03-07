Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı...
Avukatının tacizine uğradığını iddia etti
Avukatının tacizine uğradığını iddia etti
Merkez Bankası kısa vadeli faizleri değiştirmedi
Merkez Bankası kısa vadeli faizleri...
8 Mart'ta CHP'li 14 belediyede kadınlar izinli sayılacak
CHP'li belediyelerde kadınlara 8 Mart...

Oyuncu Sinan Albayrak'tan Suriyeli yetimlere destek

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) önderliğinde başlatılan 'Eğitime Işık Ol' kampanyası kapsamında toplanan bağışlar; oyuncu Sinan Albayrak'ın da aralarında bulunduğu İHH gönüllüleri tarafından İdlib kırsalındaki Atme ve Kerame Mülteci Kampı'nda öğrenimlerini sürdüren çoğunluğu yetim yüzlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye teslim edildi.

Oyuncu Sinan Albayrak'tan Suriyeli yetimlere destek

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) önderliğinde başlatılan 'Eğitime Işık Ol' kampanyası kapsamında toplanan bağışlar; oyuncu Sinan Albayrak'ın da aralarında bulunduğu İHH gönüllüleri tarafından İdlib kırsalındaki Atme ve Kerame Mülteci Kampı'nda öğrenimlerini sürdüren çoğunluğu yetim yüzlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye teslim edildi.

Oyuncu Sinan Albayrak'a özellikle çocukların ilgisi büyüktü. Öğrencilere kalem, defter gibi eğitim araç-gereçlerinin yanı sıra çeşitli hediyeler dağıtan Albayrak çocuklarla oyunlar oynadı, eğlenceli dakikalar geçirdi.

Bugüne kadar yapılan en kapsamlı eğitim kampanyasıyla toplanan bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Albayrak; "Bazen acıyı hatırlamak lazım, bazen acıyı anlamak için canının yanması lazım. O kadar çabuk unutuyoruz ve gözümüzü kaçırmaya o kadar alıştık ki, aksine acının kalbine kadar bakabilmemiz gerek. Bu yüzden İdlib'deyiz. Bölgede insani yardım ihtiyacı çok fazla olduğu için daha çok buna odaklanıyoruz ancak günümüz dünyasının en önemli parametresi eğitim ve bu yönde çok fazla ihtiyaç olduğunu öğrenince eğitim  kampanyasını başlattık. Burada, 21. Yüzyılda malesef insanlık dramı yaşanıyor. Dünya bu drama her ne kadar gözünü kapasa da devletimiz var gücüyle Suriyeli kardeşlerimize yardım ediyor. Bölgeye gelince büyük devlet olduğumuzu bir kez daha gördük" dedi.

Albayrak, bölgedeki Türk askerlerini de ziyaret etti. Ünlü oyuncuyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren askerler ziyaretin kendilerine moral olduğunu belirtti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314