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Oyuncu Naz Elmas ile evleneceği iddia edilen iş adamı anlaşmalı boşandı

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, ()  ÜNLÜ iş adamı Erol Özmandıracı (52) yoga öğretmeni eşi Ceylin Altunç Özmandıracı (47) ile anlaşmalı boşandı. Birbirlerinden tazminat ve nafaka talebi olmayan çift mahkemeye boşanma protokolü sundu. Protokole...

Oyuncu Naz Elmas ile evleneceği iddia edilen iş adamı anlaşmalı boşandı

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, ()  ÜNLÜ iş adamı Erol Özmandıracı (52) yoga öğretmeni eşi Ceylin Altunç Özmandıracı (47) ile anlaşmalı boşandı. Birbirlerinden tazminat ve nafaka talebi olmayan çift mahkemeye boşanma protokolü sundu. Protokole göre Erol Özmandıracı'nın eski eşine 3 gayrimenkul vermeyi kabul ettiği öğrenildi. Erol Özmandıracı'nın bir yıldan beri ilişkisi olduğu öne sürülen oyuncu Naz Elmas ile evleneceği iddia edilmişti. 

Bay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı eşi Ceylan Altunç Özmandıracı ile anlaşarak, avukatı Sibel Engin aracılığıyla Beykoz Aile mahkemesi'ne geçtiğimiz hafta boşanma davası açmıştı. Çiftin boşanma davası bugün Beykoz Aile Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemeye Erol Özmandıracı avukatı Sibel Engin ile Ceylan Aytunç Özmandıracı  da avukatı ile birlikte katıldı.  Taraflar mahkemeye boşanma protokolü sunarak ayrılmak istediklerini belirtti. Hakimin sulh teklifini reddeden çift "Boşanma konusunda ısrarlıyız. Bu bakımdan mahkemeden psikolojik, pedagojik ve sosyolojik yardım istemiyoruz" dedi. Taraflar birbirinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı.  

Hakim çiftin boşanmasına karar verdi. Boşanma protokolüne göre Erol Özmandıracı'nın, Ceylan Altunç'a 3 gayrimenkul vermeyi kabul ettiği öğrenildi. Erol Özmandıracı'nın oyuncu Naz Elmas ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edilmişti. 

 

 

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