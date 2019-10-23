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Oyuncu Merve Boluğur'un şantaj şikayetine takipsizlik

Halil YILMAZ / İSTANBUL, () ÜNLÜ oyuncu Merve Boluğur'a, yapılan "çıplak fotoğraflı şantaj" soruşturmasına delil sunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Ünlü oyuncu Merve Boluğur, Mayıs ayında kendisine cep telefonuyla...

GENEL 23.10.2019, 12:38
Oyuncu Merve Boluğur'un şantaj şikayetine takipsizlik


Halil YILMAZ / İSTANBUL, () ÜNLÜ oyuncu Merve Boluğur'a, yapılan "çıplak fotoğraflı şantaj" soruşturmasına delil sunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, Mayıs ayında kendisine cep telefonuyla "Elimde müstehcen fotoğrafların var, para vermezsem yayarım." şeklinde mesaj gönderilmesi üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Genel Soruşturma Bürosu'nca, yapılan soruşturmada mesajın gönderildiği numaranın, yurt dışında kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Savcılıkça dosyaya delil sunması için çağırılan Boluğur, kendisine gönderilen mesajları delil olarak sunmadı. Dosya, takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

 

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