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Oyuncu Levent Beceren, yaşamını yitirdi

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Levent Beceren (58), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yaklaşık 20 yıldır Kaş'ta restoran işleten, sinema ve tiyatro oyuncusu Levent Beceren, dün...

Oyuncu Levent Beceren, yaşamını yitirdi

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Levent Beceren (58), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 20 yıldır Kaş'ta restoran işleten, sinema ve tiyatro oyuncusu Levent Beceren, dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ekmek Teknesi, Benim Annem Bir Melek, Kurtlar Vadisi gibi çeşitli dizi ve sinema filmlerinde rol alan Levent Beceren'in cenazesi, bugün Kaş merkez Süleyman Çavuş Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kaş'taki Yüzbaşı Hasan Fehmi Sokullu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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