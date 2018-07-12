Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşinin darp edilmesi davası

Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, () OYUNCU Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz’ın Etiler’de bir otelin lobisinden darp edilmeleriyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mahsar Algül ile sanık avukatları katıldı. Şikayetçi Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz duruşma salonuna gelmedi, avukatları tarafından temsil edildi. Duruşmada savunması alınan sanık Mahsar Algül, emekli emniyet mensubu olduğunu söyleyerek, şikayetçi Yılmaz ailesini önceden tanımadığını kaydetti. Olay günü resepsiyonda, otel işlemleriyle uğraştığını ve sanıklardan Deniz Vural'ın aile dostu olduğunu belirten Algül, "Kamera görüntülerinden, benim bir şey yapmadığım görülecektir. Deniz Bey ile Hakan Bey konuşuyorlardı. Sesler yükseldi. İkisinin arasına girdim. Birbirlerine temas etmemesi için çok uğraştım. Hakan Bey, 'Sen kim oluyorsun, dağdan mı geldin?' diye bağırdı. Hakaret ediyordu. Ben sadece ikisini de tutmaya çalıştım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme, sanık Erdal Gökçe'nin savunmasının alınması için Ankara'ya yazılan talimat evrakının dönüşünün beklenmesine karar verdi. Başka suçtan cezaevinde tutuklu sanık Deniz Vural'ın SEGBİS yöntemiyle savunmasının alınması için cezaevine yazı yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın Beşiktaş'ta bir otelin lobisinde darp edilmesine ilişkin sanıklar Deniz Vural, Mahsar Algül ve Erdal Gökçe'nin "Tehdit", "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 2 yıldan 5 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.