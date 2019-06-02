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Oyuncak Müzesi'ndeki 300 yıllık tavşan ilgi görüyor

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Oyun ve Oyuncak Müzesi’nde sergilenen ve 1700’lü yıllarda Orta Asya'da yapıldığı tahmin edilen 300 yıllık tahta tavşan büyük ilgi görüyor. Oyun ve Oyuncak Müzesi sorumlusu Aslıhan Yakıcı, 300...

Oyuncak Müzesi'ndeki 300 yıllık tavşan ilgi görüyor

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Oyun ve Oyuncak Müzesi’nde sergilenen ve 1700’lü yıllarda Orta Asya'da yapıldığı tahmin edilen 300 yıllık tahta tavşan büyük ilgi görüyor.
Oyun ve Oyuncak Müzesi sorumlusu Aslıhan Yakıcı, 300 yaşındaki tavşanın müzenin en eski oyuncağı olduğunu belirterek, "Bu oyuncak tahtadan yapılmış bir tavşan. Orta Asya Bölgesi'nde yapıldığı tahmin ediliyor. Tahta tavşanı müzemizin en gözde yerlerinden birinde muhafaza ediyoruz” dedi.
Yakıcı, müzeyi yılda yaklaşık 15 bin kişinin ziyaret ettiğini ve oyuncakların yurt dışında yaşayan koleksiyonculardan alındığını anlatarak, “Müzemiz açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistlere hizmet vermekteyiz. Ziyaretçi sayımız mevsimden mevsime değişiyor. Özellikle bahar aylarında daha yoğun oluyor" diye konuştu.
600’e yakın takım oyuncak ile 5 bini aşkın 1700-1900’lü yıllara ait el ve fabrika yapımı tek parça oyuncağın sergilendiği müzede farklı dönemlere ait yüzlerce tarihi oyuncak yer alıyor.
Müze, Türkiye’deki oyuncak müzeleri içinde dünya çocuklarının tanıtıldığı maketler ve ülkelerine ait mimarı eserlerin sergilendiği mağara galerisi bulunan tek müze olma özelliğini taşıyor. 8 farklı galeriden ve 2 katlı mağaradan oluşuyor. 
Öte yandan müzeye gelen çocuklar ise sergilenen ve yakından gördükleri oyuncakları çok beğendiklerini ifade etti.
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