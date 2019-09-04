Oyun parkında ölen Duru'nun ilahi söylerken görüntüleri ortaya çıktı

MERSİN'de, ailesi ile gittiği restorandaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Duru Tan'ın ilahi söylerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.



Serbest bölgede işçi olarak çalışan ve 30 Ağustos'ta yeni yaşını kutlayan Zafer Tan (45), akşam yemeği için eşi Nilgün (37) ve kızları Duru (5) ile Duygu'yu(15) Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'ndeki restorana götürdü. Yemek sonrası Duru, ablasının yardımı ile oyun parkında bulunan oyuncak helikoptere bindi. Bir süre sonra çocuklarının hareket etmediğini fark eden aile, panikle 112 Acil'i aradı. Ambulansla hasteneye kaldırılan Duru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği belirlenen Duru, 31 Ağustos günü Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Duru'nun ilahi söylerken çekilen görüntülerine ulaşıldı. Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntüde Duru, 'Yollarında yollarında, güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında' dizelerini içeren Medine'nin Yollarında isimli ilahiyi söylerken görülüyor. Bu arada savcılık olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.