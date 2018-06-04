Oynadığı horonla sosyal medyada ilgi gördü

KARADENİZ bölgesinde kemençe eşliğinde folklor gösterisi yapan halk oyunları ekibine sıra dışı horonuyla eşlik eden kişinin görüntüleri sosyal medyada ilgi topladı .

Karadeniz bölgesinde bir çay alım tesisi önündeki alanda düzenlenen etkinlikte sahne alan halk oyunları ekibi kemençe eşliğinde folklor gösterisi sundu. Bu sırada bir kişi folklor ekibinin önüne gelerek oynanan horona eşlik etti. Çevredekiler sıra dışı horonuna tanık oldukları kişiyi cep telefonu kamera ile kayda aldı, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. İzleyenlerini gülümseten görüntüler için pek çok sosyal medya kullanıcısı 'Çılgın horoncu', 'İşte horon dersi bu', 'Horonun hocası bu olsa gerek' yorumlarında bulundu.



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