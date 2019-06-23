Oylar Beyoğlu İlçe Kurulu'na teslim edildi

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Beyoğlu'nda, sayımların tamamlanmasının ardından sandık görevlileri, oy çuvallarını, Kasımpaşa Stadı'ndaki ilçe seçim kuruluna teslim etti.
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Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Beyoğlu'nda, sayımların tamamlanmasının ardından sandık görevlileri, oy çuvallarını, Kasımpaşa Stadı'ndaki ilçe seçim kuruluna teslim etti.