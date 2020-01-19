banner314

banner325

Son Dakika

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın

GENEL 19.01.2020, 12:34
Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın
ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (5), Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin provasına katıldı. Herkese mesaj gönderen Öykü Arin, "Donör olun, umut olun ve asla vazgeçmeyin. Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum" dedi.
İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve yurt dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu.
VÜCUDUNDA PUL PUL DÖKÜLMELER, KIZARIKLIKLAR OLUŞTU
Öykü Arin, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 'Romeo ve Juliet' gösterisi provasını ailesiyle birlikte izledi. Kızının sağlık durumu hakkında bilgi veren Eylem Şen Yazıcı, vücudunda pul pul dökülmeler ve küçük kızarıklıklar olduğunu söyledi. Yazıcı, “Pul pul dökülmeler ve kızarıklıklar ilik savaşı sürecinde oldu. Şu an sadece ellerinde var. Hafif düzeyde giderek azalıyor. Durumu daha iyiye gidiyor" dedi.
10,5 AY SONRA KATETERİ ÇIKTI
Lösemi tedavisi süresince kateterle ilaç verildiğini belirten Eylem Şen Yazıcı, "Öykü'nün 10,5 ay sonra kateteri çıkartıldı. Kateter çıkartıldıktan sonra ilik savaşı başladığı için bir talihsizlik oldu. Çok sık kan vermek zorunda kaldı. Şu an gayet iyi, keyfi yerinde. İlik savaşı süreci büyük ölçüde atlatıldı. Umarım böyle devam edecek" diye konuştu.
Kateteri çıkan Öykü'nün tepkisini anlatan Yazıcı, "Kateterin çıkması Öykü'yü çok mutlu etti. Çünkü kateter sürekli pansuman demek. Öykü pansuman yaptırmaktan pek hoşlanmıyordu. Hareketi açısından engel teşkil ediyordu. Sarkan uçların bir yere değmemesi onu sürekli eldivenlerinin içine takıp saklıyor olmamız bizi de kaygılandırıyordu. 10,5 ay boyunca kateter taktı, enfeksiyon kapma riski yüksekti, o da bize ciddi problemler yaratabilirdi. Kateterden kurtulduğu için daha rahat hareket ediyor. İlik savaşı riski azaldığı için dışarıya daha sık çıkıyoruz" diye konuştu.
'ÖYKÜ'NÜN HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİNE İNANIYORUM'
Öykü'nün yaratıcı bir çocuk olduğunu belirten Eylem Şen Yazıcı, her seferinde kendisini şaşırttığını anlattı. Evde çeşitli etkinlikler yaparak vakit geçirdiklerini söyleyen Yazıcı, “Öykü'ye kuş evi yapmaya başladık. Biz kuş evi yaparken Öykü şarkılar besteliyor. Her anı çok keyifli, çok güzel bir çocuk. Onu bu şekilde görmek beni umutlandırıyor. Her şeyin üstesinden geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
KAMPANYA BİNLERCE KİŞİYE ULAŞTI
Öykü'ye lösemi teşhisi konulduktan sonra 'Öykü Arin'e donör ol, umut ol' kampanyası düzenlediklerini, bu sayede binlerce kişinin donör olmak için adım attığını anlatan Eylem Şen Yazıcı, “Kampanya süresinde donör olmuş 2 kişi daha eşleşti. Gerçekten bunlar umut verici. Bazen vazgeçen insanlar olduğunu duyuyoruz, inanın bu kabul edilebilir bir şey değil. Siz donör olmadığınız sürece bir kişinin hayatını kurtarmayarak onu hastalığa belki de hayatını kaybetmesine bile neden oluyorsunuz. Dolayısıyla bence donör olmak keyfi bir şey değil, mecburiyettir. O yüzden donör olun, kök hücre bağısı yapın ve sakın vazgeçmeyin. Birilerinin hayatını kurtarma şansınız var. Kök hücre bağışı hayat kurtarır. Kampanya süresinde tahminen 200- 250 bin kişiyi buldu. Biz kampanyayı mümkün olduğunca sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün kendiniz için bir şey yapın birinin hayatını kurtarın donör olun" diye konuştu.
ÖYKÜ ARİN: DONÖR OLUN, UMUT OLUN VE ASLA VAZGEÇMEYİN
Öykü Arin ise neşeli halleriyle dikkat çekti. Herkese mesaj gönderen minik Öykü, “Donör olun, umut olun ve asla vazgeçmeyin. Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum" dedi.
Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 'Romeo ve Juliet' provasını ilgiyle izleyen Öykü Arin, prova aralarında gösteri salonunda orkestrayla ve kuliste oyuncularla sohbet etme fırsatı yakaladı. Gösteri sonrasında Öykü'nün tepkisini sosyal medya hesabında paylaşan Eylem Şen Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:
“Öykü Arin, heyecan içinde hazırlandı, fakat olaylar geliştikçe çok üzülmeye başladı. Bu nedenle hazin sonu görmemesi için son perdeye kalmadık. Uyumadan önce 'Acaba Romeo ve Juliet devam ediyor mudur' diye sordu. Çok etkilendi gerçekten. Müzikler, dans yine çok güzeldi. Sizi seviyoruz Antalya Devlet Opera ve Balesi. İyi ki varsın Melda Özkan. Seni pek çok seviyoruz. Öykü Arin, Romeo'nun sana aşık olması gerektiğini düşündüğü için sürekli 'Acaba Romeo Melda'yı görmüş müdür' gibi sorularla Juliet'i diskalifiye etmeye çalıştı bir ara."

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 19 Ocak 2020
İmsak 06:48
Güneş 08:18
Öğle 13:20
İkindi 15:49
Akşam 18:12
Yatsı 19:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 18 36
3. Fenerbahçe 18 34
4. Alanyaspor 18 32
5. Trabzonspor 17 32
6. Beşiktaş 17 30
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 18 24
9. Gaziantep FK 18 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Ümraniye 18 28
6. Menemen Belediyespor 18 28
7. Bursaspor 17 27
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 17 23
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 18 13
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 23 48
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 23 39
5. M. United 22 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 23 33
8. Tottenham 23 31
9. Crystal Palace 23 30
10. Arsenal 23 29
11. Everton 23 29
12. Newcastle 23 29
13. Southampton 23 28
14. Brighton 23 25
15. Burnley 22 24
16. West Ham 22 23
17. Watford 23 23
18. Aston Villa 23 22
19. Bournemouth 23 20
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 43
2. Barcelona 19 40
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 19 31
7. Valencia 19 31
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Real Betis 19 24
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 19 11
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3