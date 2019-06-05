Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

Öykü Arin'in annesi: İyileşmeden, 'bayram' demeye dilim varmıyor

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, lösemi tedavisi gören Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı, "Öykü Arin iyileşmeden bayram demeye dilim varmıyor. Donör olun ve vazgeçmeyin. Çocuklar iyi olursa bayram olur" dedi. Löseminin ender görülen...

Öykü Arin'in annesi: İyileşmeden, 'bayram' demeye dilim varmıyor

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, lösemi tedavisi gören Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı, "Öykü Arin iyileşmeden bayram demeye dilim varmıyor. Donör olun ve vazgeçmeyin. Çocuklar iyi olursa bayram olur" dedi.
Löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan Öykü Arin'in tedavisi, Medical Park Antalya Hastanesi'nde sürdürülüyor. Hastanede steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e uygun donör bulunamadığı için 18 Nisan'da Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakil işlemi yapıldı. Anneden nakledilen ilik tutmayınca pazar günü baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Naklin uyumlu olup, olmadığı ise 10- 28 günde belli olacak. 
Umutlu bekleyişini sürdüren Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabından, Öykü Arin'in hastane günlüklerini paylaşmaya devam ediyor. Hastane odasında resimler yapan ve annesinden okuma yazmayı öğrenen Öykü Arin, sevdiklerine mektuplar yazıp, gönderiyor. Eylem Şen, sosyal medya hesabından, Ramazan Bayramı'nı elinde şekeriyle kutlayan Öykü Arin'in fotoğrafını paylaştı. Eylem Şen, paylaşımın altına ise 'Bu bayram kapıların ardından sevdiklerimize baktık. Öykü Arin iyileşmeden bayram demeye dilim varmıyor. Donör olun ve vazgeçmeyin. Sağlık Bakanlığı kök hücre bağışı için verilen kan örneklerini çalışsın. Çocuklar iyi olursa bayram olur' yazdı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328