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Öykü Arin, hayatının ilklerini yaşıyor

ANTALYA'da, babasından nakledilen yüzde 98,5 uyumlu ilikle yaşama tutunan lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'nın (4) kalabalık ortamlara girmesine izin verilmiyor. Son dönemde hayatının ilklerini yaşamaya başlayan Öykü Arin, kukla ve sinema...

GENEL 16.12.2019, 11:48
ANTALYA'da, babasından nakledilen yüzde 98,5 uyumlu ilikle yaşama tutunan lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'nın (4) kalabalık ortamlara girmesine izin verilmiyor. Son dönemde hayatının ilklerini yaşamaya başlayan Öykü Arin, kukla ve sinema gösterilerinin yanı sıra Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın provalarına katıldı. Öykü Arin, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin özel konuğu olarak opera da izledi. 

İzmir'de, geçen yılın Kasım ayında, Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde, ilik uyumu yüzde 98,5 oranında tuttu. Hastaneye yakın bölgedeki evine taburcu edilen Öykü Arin'in saçları, kirpikleri belirginleşmeye başladı. Kalabalık alanlara girmesine izin verilmeyen Öykü Arin için özel olarak kukla, sinema, bale ve opera gösterileri yapıldı.

ÖYKÜ'YE ÖZEL KUKLA GÖSTERİSİ

Kukart Kukla ve Sanat Merkezi yetkilileri, Öykü Arin'in kalabalık alanlara girmesinin sakıncalı olduğunu öğrenince özel kukla gösterisi hazırladı. Sadece Öykü Arin ve ailesinin izlediği gösteride Öykü Arin, heyecandan yerinde durmayarak, sahneye çıktı. Kukla gösterisine dahil olan Öykü Arin, palyaçoların taktığı kırmızı burnu kendi burnuna takarak, eğlenceli anlar yaşadı.

İLK KEZ SİNEMAYA GİTTİ

Öykü Arin, geçen haftalarda da ilk kez sinemaya gitti. 'Frozen 2' filmini sinema salonunda ailesiyle izleyen Öykü Arin, maskesini de çıkardı. Öykü Arin'in heyecanlı anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Eylem Şen Yazıcı, “Öykü Arin bugün hayatında ilk kez sinemaya gitti. Salonda başka izleyici yoktu bu sayede maskesiz rahat rahat izledi. Yerinde duramadı. Heyecanlandı, korktu, mutlu oldu. Bir sürü şey" dedi.

Konserlere, gösterilere gidemeyen Öykü Arin, birkaç gün önce ise Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın provalarına katıldı. Eğlenceli gün geçiren Öykü Arin, keman ve çello çalan sanatçılara eşlik ederek, alkış tuttu.

OPERA İZLEDİ

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin özel konuğu olan Öykü Arin, 'Şekeronya' oyunu öncesi kulisteki çalışmaları gördü. Oyuncuların makyaj yaptırmasını, kostümlerini ilgiyle izleyen Öykü Arin, ilk defa perde arkasından opera izledi. Bu anları sosyal medyadan paylaşan Eylem Şen Yazıcı, "Oyun muhteşemdi. Hayatında ilk defa canlı opera izleyen Öykü Arin'i izlemek daha da muhteşemdi. Kalabalığa girmesi yasak olduğu için kulisten izledi Öykü Arin. Bir ara yeterince iyi görmeyince çömelip izledi kuzum. Bu işler çok emek, çok çalışma, çok özen isteyen işler. Değerini bilmek lazım. Bu büyülü gün için çok teşekkür ederiz" dedi.

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