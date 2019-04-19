Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Öykü Arin'e nakil, bu akşam (3)

ÖYKÜ ARİN'İN ANNESİ: ÇOK GÜZEL BİR BAHÇEYE TOHUM EKİLDİ  Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e yapılan ilik naklinin tamamlanmasından sonra annesi Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabında  açıklama yaptı....

Öykü Arin'e nakil, bu akşam (3)

ÖYKÜ ARİN'İN ANNESİ: ÇOK GÜZEL BİR BAHÇEYE TOHUM EKİLDİ 
Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e yapılan ilik naklinin tamamlanmasından sonra annesi Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabında  açıklama yaptı. Akşam saatlerinde kendisinden toplanan kök hücrelerin kızına naklediğini belirten Eylem Şen Yazıcı, nakli, toprağa tohum ekmeye benzetti. Yazıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
'İLİŞ SAVAŞI DENİLEBİLECEK SÜREÇ YANACAK'
"Canım kızım Öykü Arin'ime benden alınan kök hücreler nakledildi. Çok güzel bir bahçeye tohum ekildi ve 20 gün içinde filizlenip Öykü Arin'in iliklerine yerleşmesini tüm kalbimle umut ediyorum. Bu süreçte yeni kök hücreler ile Öykü Arin'in iliği arasında ilik savaşı denilebilecek bir süreç yaşanacak. 'Graft Versus Host' ismi verilen uyumlanma ya da uyum mücadelesi sürecinde kalan JMML hücreleri varsa onların da betaraf edileceğine eminim. Ciddi risk ihtimalleri var evet ama bence onlar olmayacak. Ufak tefek sorunlarla atlatacak bence. Çünkü Öykü Arin çok güçlü bir aslan ve de çok güzel gözlü bir ceylan."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328