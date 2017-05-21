OYFEST Şevval Sam konseriyle sona erdi

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde Ortakent Yahşi Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) ve Ortakent Yahşi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl ilki düzenlenen Ortakent Yahşi Bahar Festivali (OYFEST) Şevval Sam konseri ile sona erdi.

Bodrum'da 17-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen OYFEST, Bodrum Belediye A.Ş. Müsgebi Cafe'de düzenlenen plaket ve ödül töreniyle son buldu. TED Bodrum Koleji Halk Oyunları gösterisi, BDK Kids dans gösterilerinin de yer aldığı törende ödüllerin ve plaketlerin verilmesinin ardından sahneye Şevval Sam çıktı. Sam, sevilen şarkılarını törende bulunanlarla birlikte söyledi.

Şevval Sam'a teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Gerçekten güzel bir Bodrum akşamında Şevval Hanım'ın güzel müziğiyle, güzel sesiyle ısınmaya devam ediyoruz. OYFEST'in güzelliği bütün insanlığı kucaklaması. Bu festival beni ve bizi engel tanımayan engelli kardeşlerimle, yarışmacılarla, güzel insanlarla, sanatçılarla ve Türkiye'nin aydınlık ve medeni yüzü olan siz güzel insanlarla buluşturdu. İnananlar asla kaybetmez! Sanatın birleştirici gücünü, güzel ülkeme hep beraber buradan yayacağız" dedi.

Başkan Kocadon konuşmasının ardından istek üzerine sahnede Şevval Sam ile birlikte Bodrum'un yöresel oyunlarını oynadı. Yoğun katılımın olduğu konserin ardından OYFEST sona erdi.

Geceye Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve eşi Hülya Kocadon, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri, OYFEST Yürütme Kurulu ve OYDER Başkanı Ahmet Aras ile OYFEST ekibi başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Bodrumlu ve Ortakent Yahşili vatandaşlar ile yerli yabancı turistler katıldı.

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