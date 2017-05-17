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OYFEST'e özel deniz dibi temizliği

BODRUM Belediyesi'nin de desteğiyle 17-21 Mayıs arasında düzenlenen Ortakent Yahşi Bahar Festivali'ne (OYFEST), 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla deniz dibi temizliği yapan belediyenin dalış ekibi de destek verdi. Ortakent Yahşi Koyu'nda...

OYFEST'e özel deniz dibi temizliği
BODRUM Belediyesi'nin de desteğiyle 17-21 Mayıs arasında düzenlenen Ortakent Yahşi Bahar Festivali'ne (OYFEST), 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla deniz dibi temizliği yapan belediyenin dalış ekibi de destek verdi. Ortakent Yahşi Koyu'nda temizlik yapan ekipler, denizden 250 kilo atık çıkardı.
Ortakent Yahşi Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) ile Ortakent Yahşi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından organize edilen OYFEST'e katılan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, Ortakent Yahşi koyunu temizledi. Dalgıçlar festivalin ilk günü, Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen 'Denize en çok mavi yakışır Deniz Dibi Temizlik Kampanyası' kapsamında festivale özel dalış yaptı. Bodrum Belediye A.Ş. Müsgebi Kafe yanında yer alan derede ve limanda deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Festivale destek vermek amacıyla yapılan deniz dibi temizliğinde denizden 90 kilo lastik, 42 kilo plastik, 19 kilo metal, 99 kilo tekstil olmak üzere toplam 250 kilo atık çıkarıldı.
Temizlik sonunda Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kıyıda ayrıştırdıkları atıkları, geri dönüşüm için Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderdi.

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