OYAK Renault Genel Müdürü Batı Anadolu Rallisi'ne Renault 12 ile katıldı

Edip TEKİN - Faruk KAHRAMAN / BURSA, () – BURSA’da, bu yıl 20’ncisi düzenlenen Tarihi Batı Anadolu Rallisi, 50 klasik otomobilin katılımıyla başladı. OYAK Renaul Genel Müdürü Tunç Başeğmez'in, üretimi 1969'da başlayan ve 2000 yılına kadar devam eden Renaul 12 ile katıldığı rallide en fazla ilgiyi, 1929 model itfaiye aracı gördü.

Bursa’da OYAK Renault Fabrikası önünden başlayan ralliye 50 klasik otomobil katıldı. Değişik marka ve modellerin yarıştığı rallide ise en çok ilgi çeken araç 1929 model itfaiye aracı oldu. 1958 ile 1978 yılları arasında OYAK Renault tarafından üretilen klasik otomobillerin de katıldığı yarış, 320 kilometreden oluşuyor. Yarışmacılar ilk olarak Bursa’nın İznik ilçesine, ardından Gemlik ilçesine geçecek. Belli bir hızda seyredecek yarışmacılardan kurallara uymayanlar ceza puanı alacak. Kurallara uyarak bitiş noktasına gelen ilk üç araç dereceye girecek. İki gün boyunca sürecek olan yarış gala yemeği ile son bulacak.

AÇILIŞI OYAK RENAUL GENEL MÜDÜRÜ TUNÇ BAŞEĞMEZ YAPTI

Yarışmanın açılışını ise OYAK Renaul Genel Müdürü Tunç Başeğmez yaptı. Üretimi 1969’da başlayan ve 2000 yılına kadar devam eden Renaul 12 ile ralliye katılan Başeğmez, yarışmanın kendisi için unutulmaz bir an olduğunu söyledi. Başeğmez, “OYAK Renault olarak gelenekten geleceğe bir köprü kuran Tarihi Batı Anadolu Rallisi’ne sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Renault 12 performansı ve tasarımı ile bir döneme damgasını vuran bir otomobil. Şimdilerin vazgeçilmez klasik otomobili. Bu yarışa eski bir dost olan Renault 12 ile çıkmak benim için mutluluk verici” dedi.

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