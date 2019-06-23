Oy verme işlemi sona erdi, oyların sayımına başlandı (1)

Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Murat SOLAK/İSTANBUL, () İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00’de sona erdi. Oyların sayımına başlandı.
(FOTOĞRAF)
Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Murat SOLAK/İSTANBUL, () İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00’de sona erdi. Oyların sayımına başlandı. (FOTOĞRAF)
23 Haziran 2019 Pazar 17:19
Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Murat SOLAK/İSTANBUL, () İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00’de sona erdi. Oyların sayımına başlandı.
(FOTOĞRAF)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:25
|05:25
|13:11
|17:11
|20:47
|22:38