Oy pusulasını ilk defa iki gözüyle gördü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ERZURUM'un Pasinler ilçesinde 5 yaşındayken, kireç kuyusuna düşmesi sonucu tek gözünde görme yetisi kaybolan ve geçirdiği ameliyatlarla yeniden görmeye başlayan Nurten Kulğa (72), Antalya'da 67 yıl sonra ilk defa iki gözüyle birden görerek, oyunu kullandı.

Manavgat ilçesinde oturan Nurten Kulğa, 5 yaşında ailesiyle gittiği memleketi Erzurum'un Pasinler ilçesi Saksı köyünde, inşaatın kireç kuyusuna düştü. Sol gözünde görme yetisi kaybolan, yaşamını tek gözüyle sürdüren Kulğa, tedavi için birçok doktora götürüldü; ancak çare bulunamadı. Zamanla sağ gözünün aşırı yorulması nedeniyle baş ağrısı da başlayan Kulğa, ışığa bakamadığı için gündüz dışarı çıkamadı. Sürekli ağrı kesici kullanan Kulğa, bu nedenle okula gidemedi hatta evlenemedi. Bir süre sonra Kulğa'nın sağ gözünde de katarakt nedeniyle görme yetisi kayboldu.

Nurten Kulğa, yeniden ışığı görebilmek için göz doktoru Tuba Vural Çokal'a başvurdu. Kulğa'yı muayene eden Çokal, hastasının ameliyat edilmesine karar verdi. Çokal, hastasını Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Dr. Ümit Kayış'a yönlendirdi. Nurten Kulğa, Prof. Dr. Kayış tarafından 8 Nisan 2016 tarihinde 5 yaşında görme yetisi kaybolan sol gözünden, 27 Nisan'da ise katarakt nedeniyle görmeyen sağ gözünden ameliyat edildi. İki gözüyle görmeye başlayan Kulğa, ameliyat sonrası büyük sevinç yaşadı.

Nurten Kulğa, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde ilk kez iki gözü birden görerek oy kullandı. Sabah saatlerinde İYİ Parti Antalya milletvekili adayı Tuba Vural Çokal tarafından evinden alınarak, Manavgat Anadolu Lisesi'ne götürülen Nurten Kulğa, 5041 numaralı sandıkta oy kullandı. Doktoru da olan Tuba Çokal Vural'la sevincini paylaşan ve teşekkür eden Nurten Kulğa, kendisine bu duyguyu yaşattığı için minnettar olduğu söyledi.

Tuba Vural Çokal da Nurten Kulğa'nın iki gözüyle görerek, ilk defa oy kullandığını, herkesin vatandaşlık görevini yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

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