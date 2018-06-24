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Oy kullanması için babaannesini sandığa kucağında taşıdı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), ()- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde yaşayan Mustafa Kıran, oy kullanması için 86 yaşındaki babaannesi Kudret Kıran'ı kucağında taşıdı. Silopi ilçesindeki Gazipaşa İlk ve Ortaokulu'ndaki sandıkta...

Oy kullanması için babaannesini sandığa kucağında taşıdı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), ()- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde yaşayan Mustafa Kıran, oy kullanması için 86 yaşındaki babaannesi Kudret Kıran'ı kucağında taşıdı.
Silopi ilçesindeki Gazipaşa İlk ve Ortaokulu'ndaki sandıkta oyunu kulanacak olan 86 yaşındaki Kudret Kıran, torunu Mustafa Kıran'ın kucağında okula geldi. Araçla okulun bahçesine kadar getirdiği babaannesi Kudret Kıran'ı kucağına alan Mustafa Kıran, nenesini oyunu kullanacağı sandığa kadar kucağında taşıdı. Mustafa Kıran, kimlik kontrolünden sonra babaannesini kapalı kabine kadar taşıyarak oyunu kullanmasını sağladı. Daha sonra aynı şekilde babaannesini kucağına alarak okul bahçesindeki aracına kadar taşıdı.

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