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Oy kullanmak için Isparta'dan ambulansla Alanya'ya geldi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası bacağından yaralanan ve Isparta'da bir hastanede tedavisi süren Hasan Arık (48), ambulansla ilçeye gelip Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO)...

Oy kullanmak için Isparta'dan ambulansla Alanya'ya geldi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası bacağından yaralanan ve Isparta'da bir hastanede tedavisi süren Hasan Arık (48), ambulansla ilçeye gelip Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) seçimlerinde oy kullandı.
ALESO'nun olağan genel kurulu Alanya Belediye Düğün Salonu'nda dün yapıldı. Seçimde mevcut Başkan Nuri Demir ile Harun Gökçe, Duran Şimşek ve eski başkan Ahmet Sert aday oldu. Adaylar üyelerden en fazla oyu almak için yarıştı.
Bir süre önce geçirdiği motosiklet kazası sonrası bacağından yaralanan ve Isparta Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'nde tedaviye alınan Hasan Arık, seçimde oy kullanmak için özel ambulansla Alanya'ya geldi. Seçimin yapıldığı salonun önüne kadar ambulansla getirilen Hasan Arık, buradan da oy kullanacağı sandığa sedye üzerinde arkadaşlarının yardımıyla götürüldü. Oyunu kullanan Hasan Arık daha sonra tedavisi için ambulansla hastaneye doğru yola çıktı. Mevcut Başkan Nuri Demir başkan seçildi.

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