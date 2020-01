Ovit Dağı'nda kayak ve kar motoru turu

TÜRKİYE'nin 6 ay ile en uzun süreli kar altında kalan bölgesi olan Rize'nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Dağı'nda, kış etkinlikleri başladı. 'Baby lift' kayak sisteminin kurulduğu Ovit'te oluşturulan pistlerde kayak yapılmaya başlanırken, kar motorları ile turlar düzenlendi.Türkiye'nin 6 ay ile en uzun süreli kar altında kalan bölgesi olan ve Bakanlar Kurulu kararıyla 2008 yılında 'Kış Turizm Sporları Merkezi' ilan edilen Rize'nin 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Dağı için harekete geçildi. Ekstrem spor tutkunu, iş insanı Ruşen Ekşi tarafından hazırlanan proje ile Ovit Dağı'nda 'baby lift' denilen kayak sistemi kuruldu, kayak pistleri oluşturuldu ve kar motorlarıyla turlar, kızaklarla kayak aktiviteleri başlatıldı. Ovit Dağı'nda konaklama tesisi ve günübirlik tesislerin de hizmete alınmasıyla Türkiye'nin yeni kış turizm sporları merkezi olunması yolunda önemli adım atıldı.1,5 METRE KARDA EĞLENCEOvit Dağı'na gelenler, ilk kez kayak ve snowboard yapıp, kar motorları ile tura çıktı. Çocuklar ise kızaklarla kaydı. 1,5 metreyi aşan kar kalınlığının bulunduğu Ovit Dağı'nda yollar, sürekli açık tutulurken, bölgeye ise Türkiye'nin 14,3 kilometre ile en uzun tüneli geçilerek, arka dağ yolundan kolayca ulaşılabiliyor. Ovit Dağı'na, kar lastikli tüm araçlarla çıkılabiliyor.RUŞEN EKŞİ: OVİT, KIŞ SPORLARI MERKEZİ OLACAKİş insanı Ruşen Ekşi, Ovit'te kış turizmi için adım attıklarını belirterek, "Ulaşım sorunu olduğu için kuzey cephesindeki yolda çığ tehlikesi olduğu için burayı nisan ayının sonuna kadar açamıyorduk. Ama Ovit Tüneli yapıldıktan sonra buraya ulaşım çok rahat bir şekilde sağlanmaya başlandı. Ulaşım sorunu aşıldıktan sonra bizde projelendirmeye başladık. İlk etapta ufak bir antrenman pisti, diye tabir ettiğimiz 'baby lift' kurduk. İlerleyen zamanlarda da bunu geliştirerek teleferikler kurarak devam edeceğiz. Kayak merkezi oluşturulması için gelen talepler vardı. Bunun yanında burada yağan karın kalitesi de çok yüksek olduğu için durumun değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorduk. Gelen talepler, bu düşüncelerle birleşince ortaya bu proje çıktı, hayata geçirildi. 17 odalı bir otelimiz, 250 metrelik bir antrenman pistimiz var. Yazın yatak kapasitemizi çoğaltacağız, pistle ilgili tesislerimizi artıracağız ve her geçen sene daha çok misafiri ağırlayabilir hale geleceğiz. Karadeniz Bölgesi'ndeki her yaylanın kendine has özellikleri ve güzellikleri var. Burayı da farklı bir yapı olarak değerlendirip kış sporları merkezi olarak değerlendiriyoruz. Bizim burada yine yaylacılık kültürü ve yayla turizmi devam edecek kışında kış sporları merkezi olacak" diye konuştu.SÜLEYMAN EKŞİ: OVİT, ULUDAĞ VE ERCİYES OLACAKEkşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi de "Biz yıllardır Ovit Dağı'nın İkizdere'mizin tanıtımı anlamında türlü etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Biz Rize'mizi 'yeşilin mavinin şimdi de beyazın zirvesi' sloganı ile anıyoruz. Burası 6 ay kış mevsimi yaşıyor ve karla kaplı kalıyor. Bu durumu değerlendirerek ilk tesisimizle kış kayak sporları merkezini hayata geçirdik. Daha sonraki yıllarda geliştirilerek Türkiye'nin bir Uludağ'ı, Erciyes'i olacak burası. Ekşioğlu Vakfı olarak yaz festivalleri düzenliyoruz. Bu tesislerin yapılması ile beraber nisan ayında da burada kış festivali düzenlemeyi planlıyoruz. Mümkün olduğunca bölgemizi tanıtmak buradaki doğal güzellikleri herkese göstermek istiyoruz" dedi.Ovit'e tatile gelen Taha Bal ise "Yılın 6 ayı burada kar var, muazzam bir manzara var, muhakkak değerlendirilmesi gerekiyordu. İlk adım atıldı, zamanla geliştirilecek, Türkiye'nin gözde merkezlerinden biri haline gelecektir. Biz çok memnun olduk" diye konuştu.Tatilcilerden Erol Ege de "Ben çok farklı yerlerde kayak yaptım. Ovit Dağı'nda bir kayak merkezi olmaması önemli bir eksiklikti. Yılın en az 6 ayı karla kaplı kalan bir yerde kayak merkezi olması gerekiyordu. Burası bundan sonra gelişecek ve Türkiye'nin cazibe bölgesi haline gelecektir. Buraya bu adımı atanlara teşekkür ediyoruz. Güzel değil çok güzel bir adım oldu. Burası kırsal bir bölge, hiçbir aktivite yok. Bu kayak merkezi buraya yeni bir soluk getirecek" dedi.