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Ovacık'ta eğitime kar tatili
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava...
GENEL 30.12.2019, 10:46
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde, okullara bir gün ara verildiği bildirildi.
Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde, okullara bir gün ara verildiği bildirildi.
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|O
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|19
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|39
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|18
|37
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