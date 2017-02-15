Ovacık'ın köy yollarında kardan koridor oluştu

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TÜRKİYE'de kar yağışının en fazla olduğu merkezlerden biri olan Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı köy yollarında, kar temizleme çalışmalarından sonra oluşan koridorlar ilginç bir görüntü oluşturdu. Ovacık'ın köy yollarında araçlar kardan oluşan koridorlardan geçerek ilerliyor.

Ovacık İlçesi'nde yoğun kar yağışı yerini güneşli havaya bırarken, kar nedeniyle kapanan yollarda ulaşıma sağlandı. İlçede bir çok yerde kar yağışının yoğun olması nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığı 3 metreyi aşmış durumda. Kar kalınlığının 3 metre civarında olduğu Hanuşağı ve Mercan köylerine araçlarıyla giden vatandaşlar, kar tünelleri içinde yol alarak köylerine ulaşabiliyor.

Özellikle Munzur Dağı'nın eteğinde yer alan Mercan Köyü'nde aşırı kar yağışı ve sonrasında meydana gelen tipi nedeniyle kar kalınlığı 3 metreyi aşmış durumda. Köy yollarının büyük iş makinalarıyla açılmasıyla birlikte, yollarda kardan doğal koridorlar oluşmaya başladı. Ovacık İlçe merkezinde ise kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, bazı mahallelerde birçok ev kar içinde kalmış durumda. Belediye ekipleri bütün mahalle yollarını açarken özellikle Pulur Mahallesi Kandolar bölgesindeki konutların tamamen kara gömülmüş halde olduğu dikkat çekti.

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