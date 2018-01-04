Ovacık'ı ziyaret eden Vali Sonel'e 'Komünist Başkan'dan organik bal

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, ilk kez geldiği Ovacık ilçesinde, kaymakamlık ve adliye ile birlikte Türkiye'nin tek Komünist Partili Belediyesi'ne de ziyarette bulundu. Ziyarette, Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Vali Sonel'e yörede organik olarak yetiştirdikleri kuru fasulye, nohut ve ballardan hediye eti.Tunceli'ye yaklaşık 6 ay önce atanan Vali Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte Ovacık ilçesini ziyaret etti. İlçede kaymakamlığı ziyaret eden Vali Sonel'e Kaymakam Selim Çomaklı ilçenin sorunları hakkında bilgi verdi. Ovacık Adliyesi'ne de giden Vali Tuncay Sonel, 2012 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Ovacık Savcısı Murat Uzun ve 2016 yılı Nisan ayında Pülümür'de düşen helikopterde bulunan ve 11 güvenlik görevlisi ile şehit olan Hakim Onur Alan'ın odalarını da ziyaret etti. İlçe Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret eden Vali Sonel ve beraberindekiler daha sonra Ovacık Belediyesi'ne geçti.Belediyeyi ziyaret eden Vali Sonel'e Türkiye Kominist Partili (TKP) Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, önce belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi ardından ilçede organik olarak üretilen kuru fasulye, nohut ve bal hediye etti. Vali ve beraberindeki heyet belediye ziyaretinden sonra Ovacık sokaklarında vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.Bir fırından sıcak pide alan Vali Sonel ve beraberindekiler daha sonra markette aldıkları muzları çocuklara dağıttı.Ziyaret ile ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ovacık ilçemize Tunceli ailemizin üyeleri ile birlikte çok verimli bir gezi gerçekleştirdik. İlçede her kesim ile görüştük, yaşlı vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ettik, Esnafla gençler ile okullarda öğrencilerimiz ile öğretmenlerimiz ile Mehmetçik ile görüştük. Tunceli'nin her köyüne kadar ulaşacağız. İnsanımızla kucaklaşacağız ve onlara hak ettikleri kaliteli hizmeti sunacağız. Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını yöre insanımıza göstereceğiz, misafirperverlikten dolayı da Ovacık halkına teşekkür ederiz" denildi.

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