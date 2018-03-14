Ovacık Altın Madeni için keşif yapıldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR’in Bergama ilçesindeki Ovacık Altın Madeni’ne verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu belgesinin iptali için İzmir 6. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Bergama Belediyesi, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu gibi kurumlar ile 122 vatandaş tarafından açılan davada, bilirkişi heyeti alanda keşif yaptı. CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, inceleme yapan bilirkişilerin, aklın ve bilimin öncülüğünde en doğru tespitleri yapacaklarına inandığını söyledi.

Bergama Belediyesi, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, Ege Çevre ve Kültür Platformu (Egeçep), Yeşil Artvin Derneği ile 122 vatandaş tarafından, FETÖ/PDY operasyonları kapsamında el konulup, kayyum atanan Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin Bergama Ovacık'taki altın madenine verilen ÇED olumlu belgesinin iptali için İzmir 6. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava kapsamında bölgede bilirkişi incelemesi yapıldı. Keşif heyetinin maden sahasında yaptığı incelemeye, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ile Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç de katıldı. Davacı olmadığı için keşif sırasında maden sahasına giremeyen Sındır, "Danıştay’ın 'temyiz edilemez' kararına rağmen bu işletme bir şekilde varlığını sürdürdü. Diliyorum yargı, hukuk en doğru kararı verecektir. İnceleme yapan bilirkişiler, akıl ve bilimin önderliğinde en doğru tespitleri yapacaktır. Aklın yolu bir. Geri dönülmez hataların yaşanmasını istemiyoruz" dedi.

Davacı avukatlardan Arif Ali Cangı ise Ovacık Altın Madeni'nin faaliyetine izin veren işlemlerin iptaline yönelik 1997 yılından bu yana mahkemelerden kararlar çıkmasına rağmen hiçbirisinin uygulanmadığını söyledi. Her defasında bir kılıf yaratılarak mahkeme kararlarının etkisiz hale getirildiğini belirten Cangı, "Bu davada da iptal kararı alınsa, yine uygulanmayacağını düşünebilirsiniz, ama ne olursa olsun, dava sahipsiz bırakılmamalı. Çünkü 20 yılı aşan mücadelenin sürdürülmesi bile önemli bir kazanımdır" diye konuştu.

SAĞLIK TARAMASI ÖNERİ

Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel, keşif heyetine bölgeye yakın olan yerleşim alanlarında kanser taraması yapmaları önerisinde bulunduklarını söyledi. Yıllardır çalıştırılan madenin bölgedeki bitki örtüsünü de katlettiğini öne süren Engel, flora ve faunanın toprağının değiştirilip, ilaçla birkaç ay yaşatıldığını ileri sürdü. Ayrıca, bölgeye yakın yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşların kanser hastalıklarına yakalandığını kaydeden Engel, madenin etkisinin araştırılması için halkın sağlık taramasından geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Maden sahasında incelemesini tamamlayan bilirkişi heyeti, daha sonra rapor hazırlayıp mahkemeye sunacak. Raporun ardından, dava karara bağlanacak.



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