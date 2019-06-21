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Otoyolda zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Kemalpaşa-İzmir Çevre Yolu Sütçüler mevkisinde meydana...

Otoyolda zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Kemalpaşa-İzmir Çevre Yolu Sütçüler mevkisinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Mahir Armut yönetimindeki 31 ACC 627 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aynı yöne giden Ali Karagöz yönetimindeki 38 D 4181 plaklaı soğan yüklü kamyona arakadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen Ahmet Kocatürk yönetimindeki 34 SL 3973 plakalı otomobil de TIR'a çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Kocatürk yaralanırken, TIR şoförü aracında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve110 AKS ekipleri sevk edildi. 110 AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Mahir Armut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Mahir Armut'un cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Ahmet Kocatürk, ambulansla kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kocatürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan Kemalpaşa-İzmir Çevre Yolu'nda trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. 

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