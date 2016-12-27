Otoyolda kaza ve kar çilesi (2)

15 SAAT SONRA OTOYOL AÇILDI

Ankara-Adana otoyolunun Pozantı İlçesi yakınlarındaki kaza nedeniyle dün sat 23.00 sıralarında kapanan yol, Karayolları ve belediye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu saat 14.00 sıralarında açıldı. Onlarca kilometre araç kuyruğu olan yolda 15 saat mahsur kalanlar ise kar uyarısına rağmen gerekli önlemlerin alınmamasına tepki gösterdi.

SÜRÜCÜLER: NE TUZLAMA VAR NE ZİNCİR

Kar altında otoyolda büyük sıkıntılar çeken sürücüler, yolda dona karşı tuzlamaya rastlamadıklarını, birçok araçta kar lastiği ve zincir bulunmadığı öne sürdü. Meteorolojinin kar yağışı ve don ile ilgili uyarı yapmasına karşın bu kontrollerin yapılmamasını eleştiren sürücü ve yolcular, "İlgililerin ihmali yüzünden sabaha kadar kar altında mahsur kaldık" dedi.

