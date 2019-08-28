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Otoyol bariyerlerini çalanlar yakalandı
KOCAELİ İl Jandarma ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan bariyerleri çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki yaya ve emniyet bariyerlerini sökerek çalan...
GENEL 28.08.2019, 10:35
KOCAELİ İl Jandarma ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan bariyerleri çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki yaya ve emniyet bariyerlerini sökerek çalan ve Gebze ile Dilovası ilçelerinde 9 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen E.G. ve Ç.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma, şüpheliler ile birlikte hırszılık olaylarında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki yaya ve emniyet bariyerlerini sökerek çalan ve Gebze ile Dilovası ilçelerinde 9 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen E.G. ve Ç.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma, şüpheliler ile birlikte hırszılık olaylarında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
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