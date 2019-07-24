Otostopla Türkiye turuna çıktı

ANTALYA'dan otostop yaparak yola çıkan genç gezgin Erkan Beceral (18), birkaç şehir gezdikten sonra İzmir'e geldi. Bir yıl içinde tüm Türkiye'yi gezmeyi planlayan Beceral, ördüğü bileklikleri satarak ve yazdığı şiirleri okuyarak para kazanıyor.Antalya'da yaşayan, 4 yıl önce Türkiye turuna çıkmayı kafasına koyan Erkan Beceral, hayalini gerçekleştirmek için yollara düştü. 15 Haziran'da yola çıkan Beceral, 'Otostopla Türkiye'yi geziyorum, şiir okumak 1 TL' yazılı pankartı taşıyarak kendisini dinlemek isteyenlere şiirlerini okuyor. Antalya'dan otostop yaparak yola çıkan Beceral, 1 yıl içinde tüm Türkiye'yi dolaşmayı hedefliyor.Anne babasının ayrı yaşadığını ve ağabeyiyle aynı evde kaldığını anlatan Erkan Beceral, açık lisede öğrenimine devam ediyor. Annesinin İzmirli olduğunu ve çocukluğundan beri bu kenti bildiğini dile getiren Beceral, "26 yaşındaki ağabeyimle aynı evi paylaşıyorum. Aileme otostopla yolculuk yaparak yeni yerler görmek istediğimi söyledim, izin verdiler. 15 Haziran'da yola çıktım. Bu fikir 14 yaşımdan beri aklımdaydı. Gezmeyi çok seviyorum ve farklı insanları tanımak çok hoşuma gidiyor. Babam çadırımı aldı. Yola çıkarken yanımda 30 lira vardı. Otostopla yolculuğuma başladım" dedi.Sırt çantasında kitaplarının yanı sıra çadır, terlik ve birkaç parça kıyafeti bulunduğunu belirten Beceral, ördüğü bileklikleri 10 TL'ye sattığını ve 1 TL karşılığında da şiir okuduğunu söyledi. 10 gündür İzmir'de olan Erkan Beceral, şöyle konuştu:"İzmir'e gelirken Uşak, Burdur, Muğla, Denizli, Aydın gibi illerden geçtim. Hayatım boyunca Balıkesir, Çanakkale ve İstanbul'u da sayarsak toplam 10 şehir gördüm. Bir gece Kordon'a kurduğum çadırda uyurken cüzdanım ve telefonum çalındı. Ben uyurken birileri fermuarı açmış ve paralarımı çalmış. Şimdiki istikametim Manisa olacak. Turumu seneye bitirmeyi düşünüyorum. Otostoptan korkmuyorum. Yolda tanıştığım insanlar beni çok cesaretli buluyor. Olumsuz bir durumla hiç karşılaşmadım."25 ŞİİRİ VARYola çıkmadan önce bir plan yaptığını ve nasıl para kazanacağını düşündüğünü söyleyen Erkan Beceral, "Sokakta bazı insanlar dert dinleyerek, fal bakarak para kazanıyor. Ben de 1 lira karşılığında kendi yazdığım şiirleri okuyorum. 25 şiirim var, 8-9 yaşından beri şiir yazıyorum" dedi.Ailevi ve psikolojik sorunlar yaşadığını, 14 yaşındayken tek başına otobüsle başka bir şehire gittiğini belirten Beceral, sokakta çok farklı tepkiler aldığına dikkat çekerek, "Bazıları hakaret ediyor, bazıları sadece gülüyor, bazıları direkt parayı atıp geçiyor. Bir gün zabıta yerde oturduğum için bana kızdı ama bir şeyler satmama karşın para cezası yazmadı. Dün yalnız otururken bir kız ve annesi geldi. İlgilerini çekmişim. Para verdiler, şiir okudum. Sonra biri daha geldi. Bir anda etrafımda 20 kişi toplandı. Onlar para vermediler, keyfine okudum. İleride İzmir'e taşınmayı düşünüyorum. Çünkü çocukluğum burada geçti" diye konuştu. Erkan Beceral, Akkuş adlı şiirinin ilk dizelerini şöyle okudu:"Kimsenin umrunda değil dışımın kapkara göründüğü/Kimsenin umrunda değil içimin ak bir kuş gibi çırpınarak öldüğü..."

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