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Otoparktaki otomobil yandı
GENEL 01.02.2020, 17:18
DENİZLİ'de kapalı otoparkta park halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yandı. Otomobilin yanındaki bir otomobilde de hasar oluştu.
Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'ndeki kapalı otoparka, Yalçın Bölek, sabah saatlerinde 20 FE 189 plakalı otomobilini park etti. Saat 15.30 sıralarında yanına geldiği otomobilinden dumanlar yükseldiğini gören Bölek, aracın kaputunu açınca alevlerle karşılaştı. İhbar üzerine otoparka gelen itfaiye ekipleri, yangına köpük ve su ile müdahale etti. Yangın yaklaşık 20 dakikada söndürüldü. Yangında 20 U 8608 plakalı otomobil de hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'ndeki kapalı otoparka, Yalçın Bölek, sabah saatlerinde 20 FE 189 plakalı otomobilini park etti. Saat 15.30 sıralarında yanına geldiği otomobilinden dumanlar yükseldiğini gören Bölek, aracın kaputunu açınca alevlerle karşılaştı. İhbar üzerine otoparka gelen itfaiye ekipleri, yangına köpük ve su ile müdahale etti. Yangın yaklaşık 20 dakikada söndürüldü. Yangında 20 U 8608 plakalı otomobil de hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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