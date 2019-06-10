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Otoparkta eski otomobiller ile 'drift' gösterisi

TÜRKİYE Otomobil Sporları Kayseri Temsilciliği'nce otoparkta düzenlenen etkinlikte sürücüler, eski model otomobillerle drift gösterisi yaptı. Kadir Has Stadyumu yanında bulunan otoparkta gerçekleştirilen etkinliğe, yaklaşık 100 sürücü...

Otoparkta eski otomobiller ile 'drift' gösterisi
TÜRKİYE Otomobil Sporları Kayseri Temsilciliği'nce otoparkta düzenlenen etkinlikte sürücüler, eski model otomobillerle drift gösterisi yaptı.
Kadir Has Stadyumu yanında bulunan otoparkta gerçekleştirilen etkinliğe, yaklaşık 100 sürücü katıldı. Sürücüler, çeşitli modellerde eski otomobilleriyle 'drift' gösterisi yaptı. Çevrede toplananlar, eski araçlarla yapılan gösteriyi ilgiyle izledi. Türkiye Otomobil Sporları İl Temsilcisi ve Erciyes Motor Sporları Kulüp Başkanı Kenan Büyükbahçeçi, eski model otomobil grubuna özel bir etkinlik yaptıklarını söyledi. Büyükbehçeçi, "Drift gibi dışarıda, caddede yapılmaması gereken şeyler var. Bu tür aktivite yapmaya çalışan arkadaşları buraya topladık. Güzel bir etkinlik yaptık. Dışarıda yapmasınlar, güvenli yerlerde yapsınlar. Bugün bir çok araç burada yer alarak etkinliğe katıldı. Yaz aylarında daha geniş kapsamlı etkinlik yapmayı planlıyoruz. Bugün burada bulunan herkese teşekkür ederim" dedi.

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