Otomobillerinin üzerine kilim ve halı serdiler

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde birçok kişi, yağması beklenen dolu öncesi otomobillerinin üzerine kilim ve halılar serdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve dolu uyarısının ardından herkes önlemlerini almaya başladı. Orhangazi ilçesinde birçok kişi araçlarını kapalı otoparklara çekti. Bazı kişiler ise otomobillerinin üzerine kilim ve halılar serdi.



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