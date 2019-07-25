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Otomobilleri çekiciyle böyle çalıyordu

  Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,() İSTANBUL'da çekiciyle otomobilleri çalarak satan bir kişi yakalandı. Şüphelinin bir otomobili çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.  İstanbul'da  şüpheli Ahmet K.,  Maltepe, Ataşehir...

Otomobilleri çekiciyle böyle çalıyordu

 

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,() İSTANBUL'da çekiciyle otomobilleri çalarak satan bir kişi yakalandı. Şüphelinin bir otomobili çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 
İstanbul'da  şüpheli Ahmet K.,  Maltepe, Ataşehir ve Silivri'de Temmuz ayında, temin ettiği araç çekicisiyle, bazı şüphelilerin kendilerinden istediği tipteki otomobilleri çekicisiyle çaldı. Gece saatlerinde çekiciye yüklediği araçları çalan Ahmet K'nın, bunları  İzmir'e götürerek sattığı ortaya çıktı. 
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Ahmet K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını izleyen ekipler Ahmet K.'yı 20 Temmuz'da Aydın Nazilli'de gözaltına aldı. Sorgusu yapılan Ahmet K.'nın 4 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen Ahmet K. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ahmet K'nın işbirliği içinde olduğu diğer şüphelilerin aranması ise sürüyor.
Ahmet K.'nın Ataşehir'de 26 Haziran'da park halindeki bir otomobili, çekiciye yükleyerek çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

 

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