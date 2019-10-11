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Otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, Çerkezköy-Çorlu karayolu üzerindeki Kızılpınar Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Halit Emre Bayrakdar'ın...
GENEL 11.10.2019, 16:17
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Çerkezköy-Çorlu karayolu üzerindeki Kızılpınar Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Halit Emre Bayrakdar'ın kullandığı
41 ACC 177 plakalı TIR ile Fırat Binici idaresindeki 34 ZU 8872 plakalı otomobil kavşakta ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Kazada TIR ve otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarının 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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