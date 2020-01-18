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Otomobille taşınan 'Ayşe' adlı buzağı sağlığına kavuştu
GENEL 18.01.2020, 08:15
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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille veterinere götürülürken görüntülenen 'Ayşe' adlı buzağı, uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu.
Kırsal Kayrak Mahallesi'nde yaşayan Metin Kırbaş (41) ve Meryem Kırbaş (38) çiftinin hayvanlarından, ailenin 'Ayşe' ismini verdiği 1,5 aylık buzağı, geçen günlerde rahatsızlandı. Kar yağışı nedeniyle veteriner gelemeyince, Kırbaş ailesinin komşusu Akif Zeybek (35), buzağıyı 15 kilometre mesafedeki ilçe merkezinde bulunan veterinere götürmek üzere yola çıktı. Zeybek'in otomobilinde taşıdığı buzağıyı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sürücülerden biri, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Buzağı, yapılan tedaviyle sağlığına kavuştu.
Buzağılarının sağlığına kavuşması nedeniyle mutlu olduklarını belirten Metin Kırbaş, "Mahallemize yağan kardan dolayı buzağımız hastalanmıştı. Veteriner hekimi aradık. 'Hemen gelemem. Yollar karlı' dedi. Komşum Akif Zeybek'ten yardım isteyerek buzağımızı merkezde bulunan veterinere götürmesini istedim. Otomobilin bagajına koyarak, buzağıyı veterinere götürdük. Şimdi sağlık durumu çok iyi" dedi.
Meryem Kırbaş ise, "Buzağı da can. Buzağım hayat buldu. O benim çocuğum gibi" ifadelerini kullandı.
Aracıyla buzağıyı veterinere götüren Akif Zeybek, "Bizim buralarda genelde bu şekilde taşınır. Komşum yardım istedi. Bizde mutlaka yardımlaşma olur. Hayvanlarımızın sağlık durumu ciddiyse otomobille veterinere götürürüz" diye konuştu.
Kırsal Kayrak Mahallesi'nde yaşayan Metin Kırbaş (41) ve Meryem Kırbaş (38) çiftinin hayvanlarından, ailenin 'Ayşe' ismini verdiği 1,5 aylık buzağı, geçen günlerde rahatsızlandı. Kar yağışı nedeniyle veteriner gelemeyince, Kırbaş ailesinin komşusu Akif Zeybek (35), buzağıyı 15 kilometre mesafedeki ilçe merkezinde bulunan veterinere götürmek üzere yola çıktı. Zeybek'in otomobilinde taşıdığı buzağıyı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sürücülerden biri, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Buzağı, yapılan tedaviyle sağlığına kavuştu.
Buzağılarının sağlığına kavuşması nedeniyle mutlu olduklarını belirten Metin Kırbaş, "Mahallemize yağan kardan dolayı buzağımız hastalanmıştı. Veteriner hekimi aradık. 'Hemen gelemem. Yollar karlı' dedi. Komşum Akif Zeybek'ten yardım isteyerek buzağımızı merkezde bulunan veterinere götürmesini istedim. Otomobilin bagajına koyarak, buzağıyı veterinere götürdük. Şimdi sağlık durumu çok iyi" dedi.
Meryem Kırbaş ise, "Buzağı da can. Buzağım hayat buldu. O benim çocuğum gibi" ifadelerini kullandı.
Aracıyla buzağıyı veterinere götüren Akif Zeybek, "Bizim buralarda genelde bu şekilde taşınır. Komşum yardım istedi. Bizde mutlaka yardımlaşma olur. Hayvanlarımızın sağlık durumu ciddiyse otomobille veterinere götürürüz" diye konuştu.
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