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Otomobille işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

ALİAĞA (İzmir), () - İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde bir otomobilin önce bir başka otomobile ardından işçi servisine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi ise yaralandı. Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, İzmir- Çanakkale Karayolu'nun...

Otomobille işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

ALİAĞA (İzmir), () - İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde bir otomobilin önce bir başka otomobile ardından işçi servisine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi ise yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, İzmir- Çanakkale Karayolu'nun Viking Köprüsü Mevkii'nde meydana geldi. Çanakkale yönünden gelen Oğuzhan F.'nin (23) yönetimindeki 34 JC 5823 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Bölünmüş yolun ortasındaki su tahliye kanalını aşan otomobil, karşı şeride geçerek Ayhan Uğur (37) yönetimindeki 06 ABJ 114 plakalı otomobilin sol arka köşesine çarparak savruldu. Daha sonra yine karşı şeritten gelen Şerif Yoldaş'ın (56) kullandığı 35 S 90261 plakalı mürekkep üreten bir fabrikaya işçi taşıyan servis minibüse çarptı. Kazada sürücüler Oğuzhan F. ve Şerif Yoldaş (56) ile yolcular Songül A. (35), Taner A. (35), İbrahim S. (32), Burhan K. (38), Halil İbrahim U. (31), Seda Ç.(22), Songül S. (40), Gürkan Yıldırım (36) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır Gürkan Yıldırım, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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