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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü. Kaza, saat 18.45 sıralarında Burhaniye’nin Ören Mahallesi ile Edremit’in Akçay...

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü.
Kaza, saat 18.45 sıralarında Burhaniye’nin Ören Mahallesi ile Edremit’in Akçay Mahallesini birbirine bağlayan ara yolda, meydana geldi. Ören’den, Akçay yönüne giden ve Altınkamp yakınında sola dönmeye çalışan Selma Salcan yönetimindeki 35 P 8777 plakalı otomobille, karşı yönden gelen İbrahim Kızmaz yönetimindeki 10 LJ 065 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Kızmaz yola savrulurken, motosikleti ise ters dönerek durdu. Kızmaz'ın kasklı olması, ölümcül darbe almasını engellerken, iki araçta hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kızmaz, Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızmaz’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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