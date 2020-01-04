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Otomobilini denize süren sürücüye kazmalı müdahale
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde otomobiliyle deniz kıyısında şüpheli hareketlerde bulunan kişi, polise direnip, aracını denize sürmeye kalkıştı. Sivil giyimli polisin kazma ile camını kırdığı otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Olay,...
GENEL 04.01.2020, 16:35
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde otomobiliyle deniz kıyısında şüpheli hareketlerde bulunan kişi, polise direnip, aracını denize sürmeye kalkıştı. Sivil giyimli polisin kazma ile camını kırdığı otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Arkadeniz mevkii sahil kenarında meydana geldi. 16 AK 449 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü aracını sahil kenarına çekti. Sahilde otomobil içinde ve dışında şüpheli hareketlerde bulunan sürücüyü, ada halkı polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün otomobilden inmesini istedi. Otomobilin camlarını kapatan ve kapılarını kilitleyen sürücü aracından inmek istemedi. Polisin ikna etmek istediği sürücü zaman zaman aracını denize sürmeye kalkıştı. Vatandaşlar ise polislere aracın önüne geçmesini isteyerek, sürücünün otomobili denize sürmesini engellemeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinden alınan kazma ile aracın sağ ön camı sivil poılis tarafından kırılan otomobilin sürücüsü polisler tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücünün otomobilinde geniş çaplı arama yapıldı. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Olay, saat 13.00 sıralarında Arkadeniz mevkii sahil kenarında meydana geldi. 16 AK 449 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü aracını sahil kenarına çekti. Sahilde otomobil içinde ve dışında şüpheli hareketlerde bulunan sürücüyü, ada halkı polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün otomobilden inmesini istedi. Otomobilin camlarını kapatan ve kapılarını kilitleyen sürücü aracından inmek istemedi. Polisin ikna etmek istediği sürücü zaman zaman aracını denize sürmeye kalkıştı. Vatandaşlar ise polislere aracın önüne geçmesini isteyerek, sürücünün otomobili denize sürmesini engellemeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinden alınan kazma ile aracın sağ ön camı sivil poılis tarafından kırılan otomobilin sürücüsü polisler tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücünün otomobilinde geniş çaplı arama yapıldı. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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